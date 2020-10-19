İş makinesi devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

KARABÜK'te, yol çalışması sırasında devrilen iş makinesindeki 3 kişi yaralandı.

?Kaza, öğle saatlerinde Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait greyder, yol çalışması sırasında kontrolden çıkıp yaklaşık 40 metre boyunca taklalar attı. Ters dönen iş makinesinin operatörü Şaban Mısırlı ve beraberindeki Ramazan Yıldırım ile Seyfi Sabittekin yaralandı. İşçilerden biri, kendi imkanlarıyla çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer 2 yaralı da araçtan çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.