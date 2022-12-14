İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahallenin muhtarı elleriyle açtı - Son Dakika
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İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahallenin muhtarı elleriyle açtı

14.12.2022 19:59
İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahallenin muhtarı elleriyle açtı

Mersin'in Anamur ilçesinde aşırı yağış nedeniyle tıkanan su iletim hattını mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, elleriyle açtı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi.

Mersin'deki aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı.

MOLOZLARA ULAŞAMADI

Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı.

SUYA ATLAYIP ELLERİYLE AÇTI

Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi.

Kaynak: DHA
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Mehmet Yılmaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahallenin muhtarı elleriyle açtı - Son Dakika

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