İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak

İş Sanat'ın bu yıl Yeni Yıl Konseri'nin konuğu dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde tenor Murat Karahan, özel hazırladığı programla yer alacak.

Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın ünlü tenora eşlik ettiği konserde, "Nessun Dorma", "Voce a notte", "Canta pe me", "Shape Of My Heart", "Beni Yak Kendini Yak", "Allı Turnam" ve "Nazende Sevgilim" gibi sevilen eserler seslendirilecek.

Seyircisiz olarak Bilkent Konser Salonu'nda kaydedilen konser, 31 Aralık Perşembe akşamı 20.30'da yayımlanacak.

Letonya Ulusal Operası'ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez klasik operaların başrollerinde yer alan Murat Karahan, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve popüler şarkıları başarılı senfonik icralarıyla tanınıyor.

Karahan ayrıca, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, 12 Aralık'ta nostaljik bir konserle izleyicilerle buluşacak.

Klasikler serisinde Semplice Quartet, İklim Tamkan ile Senem Demircioğlu ve Iraz Yıldız sahne alacak.

Nazım Hikmet'in şiirleri, Yazarının Sesinden serisinde usta kalemlerin eserleri, Okuma Tiyatrosu'nda dünya edebiyatından klasikler ve çocuklar için Masal Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü masallar sanatseverlerin karşısında olacak.

Piyanist İklim Tamkan ile mezzo soprano Senem Demircioğlu, 4 Aralık'ta unutulmaz bir konserle klasik müzik dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda canlandırılan "Alaaddin", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Çizmeli Kedi", "Mutlu Prens" ve "Karlar Kraliçesi" her pazar çocuklarla buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda "Othello", "Ayı", "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerinden bazı bölümler oyuncular tarafından seslendirilecek.

İş Sanat'ın bir klasik haline gelen dinletilerinin bu ayki konuğu ise Nazım Hikmet şiirleri olacak.

Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu Yazarının Sesinden serisi, Ebru Cündübeyoğlu, Yavuz Ekinci ve Sinan Tuzcu ile devam edecek.

Semplice Quartet, Beethoven'ın 250. doğum yılına özel bir konserle 17 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak. Piyanist Iraz Yıldız, 21 Aralık'ta klasik müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Piyanist İklim Tamkan ile mezzo soprano Senem Demircioğlu Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı bir baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat'a konuk olacak. Konser, 4 Aralık Cuma akşamı 20.30'da yayımlanacak.

Aralık ayı boyunca sürecek etkinliklere İş Sanat'ın web sitesinden ulaşılabiliyor.