İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak - Son Dakika

İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak

02.12.2020 16:29
İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak, System.String[]

İş Sanat'ın bu yıl Yeni Yıl Konseri'nin konuğu dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak.

İş Sanat'ın bu yıl Yeni Yıl Konseri'nin konuğu dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde tenor Murat Karahan, özel hazırladığı programla yer alacak.

Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın ünlü tenora eşlik ettiği konserde, "Nessun Dorma", "Voce a notte", "Canta pe me", "Shape Of My Heart", "Beni Yak Kendini Yak", "Allı Turnam" ve "Nazende Sevgilim" gibi sevilen eserler seslendirilecek.

Seyircisiz olarak Bilkent Konser Salonu'nda kaydedilen konser, 31 Aralık Perşembe akşamı 20.30'da yayımlanacak.

Letonya Ulusal Operası'ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez klasik operaların başrollerinde yer alan Murat Karahan, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve popüler şarkıları başarılı senfonik icralarıyla tanınıyor.

Karahan ayrıca, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Melihat Gülses nostaljik bir konserle izleyicilerle buluşacak

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, 12 Aralık'ta nostaljik bir konserle izleyicilerle buluşacak.

Klasikler serisinde Semplice Quartet, İklim Tamkan ile Senem Demircioğlu ve Iraz Yıldız sahne alacak.

Nazım Hikmet'in şiirleri, Yazarının Sesinden serisinde usta kalemlerin eserleri, Okuma Tiyatrosu'nda dünya edebiyatından klasikler ve çocuklar için Masal Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü masallar sanatseverlerin karşısında olacak.

Piyanist İklim Tamkan ile mezzo soprano Senem Demircioğlu, 4 Aralık'ta unutulmaz bir konserle klasik müzik dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda canlandırılan "Alaaddin", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Çizmeli Kedi", "Mutlu Prens" ve "Karlar Kraliçesi" her pazar çocuklarla buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda "Othello", "Ayı", "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerinden bazı bölümler oyuncular tarafından seslendirilecek.

Dinletilerinin bu ayki konuğu ise Nazım Hikmet şiirleri olacak

İş Sanat'ın bir klasik haline gelen dinletilerinin bu ayki konuğu ise Nazım Hikmet şiirleri olacak.

Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu Yazarının Sesinden serisi, Ebru Cündübeyoğlu, Yavuz Ekinci ve Sinan Tuzcu ile devam edecek.

Semplice Quartet, Beethoven'ın 250. doğum yılına özel bir konserle 17 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak. Piyanist Iraz Yıldız, 21 Aralık'ta klasik müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu'dan klasik müzik şöleni

Piyanist İklim Tamkan ile mezzo soprano Senem Demircioğlu Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı bir baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat'a konuk olacak. Konser, 4 Aralık Cuma akşamı 20.30'da yayımlanacak.

Aralık ayı boyunca sürecek etkinliklere İş Sanat'ın web sitesinden ulaşılabiliyor.

Murat Karahan, Yeni Yıl, Konser, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Örnek davranış! Korona testi pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi         
17:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor         
17:00
CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
16:35
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi         
15:47
MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi         
14:58
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 17:48:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei