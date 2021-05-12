İş Sanat'tan 19 Mayıs'a özel konser - Son Dakika

Reggae müziğinin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olarak gösterilen Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir konser verecek.

Sattas, Ceza ve Melek Mosso'nun ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı konserde sanatçılar sevilen şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konser, ilk gösterim tarihi 19 Mayıs Çarşamba saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.

İş Sanat, Ramazan Bayramı'nı ise Ümit Besen, Pamela ve Eda Baba ile kutlayacak. Besen'in "Nikah Masası" ve "Okul Yolu" şarkılarının yanı sıra Pamela ile "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?" ve Eda Baba ile düeti "Dilek Taşı"na da yer verilen konser, yarın 20.30'dan itibaren yayında olacak.

Tüm etkinlikler yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz olarak takip edilebilecek.