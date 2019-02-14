İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

"Türkiye
Pazarında Bitcoin'i Anlamak" Araştırması Sonuçları Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul
Bosphorus
Tarih: 14 Şubat
Saat: 09: 30
Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00 Türk Eğitim Vakfı
Bursiyer Tanıtımı Basın Toplantısı
Yer: Divan İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 11: 00 İstanbul Ticaret Odası
Şubat Ayı Meclis Toplantısı
Yer: İTO MEclis Toplantısı Merkez
Bina
Tarih: 14 Şubat
Saat: 16: 00 Hepsiburada
E-ihracat Basın Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 09: 30 Sinpaş
Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10: 00
Boat Show Tuzla
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11: 00
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18: 30
Peak Basın Toplantısı
Yer: Soho House
Trih: 18 Şubat
Saat: 19: 30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13: 30
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30