Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

35 dakika önce

"Türkiye Pazarında Bitcoin'i Anlamak" Araştırması Sonuçları Basın ToplantısıYer: Hilton İstanbul BosphorusTarih: 14 ŞubatSaat: 09: 30Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın ToplantısıYer: Intercontinental İstanbulTarih: 14 ŞubatSaat: 10.

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"Türkiye Pazarında Bitcoin'i Anlamak" Araştırması Sonuçları Basın Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Tarih: 14 Şubat

Saat: 09: 30

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 14 Şubat

Saat: 10.00 

Türk Eğitim Vakfı Bursiyer Tanıtımı Basın Toplantısı

Yer: Divan İstanbul

Tarih: 14 Şubat

Saat: 11: 00

İstanbul Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Yer: İTO MEclis Toplantısı Merkez Bina

Tarih: 14 Şubat

Saat: 16: 00

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 15 Şubat

Saat: 09: 30

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10: 00

Boat Show Tuzla

Yer: Tuzla Viaport Marina

Tarih: 15 Şubat

Saat: 11: 00

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri

Yer: Raffles Otel 

Tarih: 15 Şubat

Saat: 18: 30

Peak Basın Toplantısı

Yer: Soho House

Trih: 18 Şubat

Saat: 19: 30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center

Tarih: 21 Şubat

Saat: 13: 30

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:08 Kaynak: DHA

Hilton, Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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