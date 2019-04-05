Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

11 dakika önce

Automechanika İstanbulYer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 4-7 NisanSaat: 11: 00DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 FinaliYer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane BinasıTarih: 8 NisanSaat: 10: 00IoT EurAsia ZirvesiYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Automechanika İstanbul

Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 4-7 Nisan

Saat: 11: 00

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali

Yer:  İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası

Tarih: 8 Nisan

Saat: 10: 00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur UEFA Yetkilileri, Vodafone Park'ı İnceledi Genç Oyuncu Berker Güven'in Performansı Diziye Damga Vurdu İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 09:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]