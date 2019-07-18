Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2 saat önce

Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler Araştırması Basın ToplantısıYer : Mercure Istanbul The Plaza Bosphorus HotelTarih : 18 Temmuz PerşembeSaat : 10: 00Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası KonseriYer : İş Sanat Konser Salonu, LeventTarih : 22 Temmuz PazartesiSaat :...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler Araştırması Basın Toplantısı

Yer            : Mercure Istanbul The Plaza Bosphorus Hotel
Tarih         : 18 Temmuz Perşembe
Saat          : 10: 00

Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri

Yer           : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih        : 22 Temmuz Pazartesi
Saat         : 20: 00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı

Yer           : Dilovası/ Kocaeli
Tarih        : 23 Temmuz Salı
Saat         : 11: 00

Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı

Yer          : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih       : 25 Temmuz Perşembe
Saat        : 10.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi

Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09: 30

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni

Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18: 00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı

Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09: 00


İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
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