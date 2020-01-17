İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : AntalyaEvlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayıİstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer :

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Mobilya Show

Tarih : 21-24 Ocak

Yer   : WOW Otel

Saat  : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı

Tarih : 21-26 Ocak

Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısı

Tarih : 22 Ocak

Yer   : TÜGİAD Genel Merkezi- Maslak

Saat  : 10.00

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

Tarih : 22-23 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

TEGV 25. kuruluş yılı kutlaması

Tarih : 23 Ocak

Yer   : Pera Müzesi

Saat  : 18.00-20.30

MSC Cruises Basın Toplantısı

Tarih : 23 Ocak

Yer   : PORTAXE, Balta Limanı

Saat  : 18.00

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Saat  : 10.00-11.30


Murat Erat, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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