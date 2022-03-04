İş vereceğiz diyerek dolandırdılar - Son Dakika

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İş vereceğiz diyerek dolandırdılar

04.03.2022 00:57
İş vereceğiz diyerek dolandırdılar

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yaşayan 53 yaşındaki vatandaş; iş verme bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yaşayan 53 yaşındaki vatandaş; iş verme bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti.

İlçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Bülent Karayel; 'size iş imkanı vereceğiz maddi destek sağlayacağız' diyerek para isteyen çetenin tuzağına düştü. 106 bin TL'sini kaybeden ve savcılığa suç duyusunda bulunan Karayel; kendisinin böyle bir hataya düştüğünü, 'size para kazandıracağız' diyerek para isteyen kişilere inanılmaması gerektiğini söyledi. Başından geçenleri anlatan Karayel açıklamasında; "Songül adından bir bayan beni aradı 'seni biri ile tanıştıracağım' dedi. Aradan 1-2 saat geçtiği Emel isminde başka bir bayan aradı, gerçek adı Özlemmiş. 'Ben Develi'de medikalciyim. Sana iş imkanı sağlayacağım, maddi destek sağlayacağım. Gerekirse arabamı bile hediye ederim. Yalnız bir arkadaşlık sitesine üye olman gerekiyor' dedi. Ben de 10 bin TL yatırarak siteye üye oldum. Arkasından 50 bin TL daha yatırdım. Baktım bu iş olacak gibi değil, paramı geri talep ettim. Onlar da bana mesaj olarak dönüş yaptı. 'Burada 204 bin TL paran var, bunu çekmek için önce 6 bin TL sonra 40 bin TL daha yatırmalısın' dediler. Ben de yatırdım ama şuan parayı vermiyorlar, telefonları kapatmışlar. 'Bizi aramayın' diyorlar. Ben elimdeki para yatırma makbuzları ile savcılığa suç duyurusunda bulundum, şimdi bekliyoruz" dedi.

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşları da uyaran Karayel; "Bir bayan sizi arayıp da size iş imkanı vereceğiz, size maddi destek sağlayacağız diyerek bir siteye üye olmanızı falan isterse sakın aldanmayın. Polis ekiplerine bildirin. Eğer dediklerini yaparsanız siz de dolandırılmış olursunuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Türk Lirası, Sindelhöyük, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş vereceğiz diyerek dolandırdılar - Son Dakika


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