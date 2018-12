İş Yerini Kapatıp Köye Yerleşti, 1 Serayla Başladığı Çiftçilikte 11 Seraya Ulaştı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyü'nde yaşayan Hanım Kadın Kılınçarslan(53), eşiyle birlikte işlettiği ayakkabıcı dükkanını kapatarak köyde annesine ait boş arazide hobi olarak başladığı seracılıkta, 5 yılda 11 seraya ulaştı. Ürettiği ürünleri pazarda satan ve toptancılara pazarlayan Hanım Kadın Kılınçarslan, çiftçilikle hem kazancını 2 katına çıkardı hem de köydeki ev kadınlarına iş imkanı sağladı. Gökçebey ilçesinde eşiyle birlikte ayakkabı satışı yaptıkları iş yeri bulunan Hanım Kadın Kılınçarslan, 9 yıl önce Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün açtığı kurs ve seminerlere katılarak seracılığı öğrendi. Ardından Çaycuma ilçesindeki köyüne dönen Hanım Kadın Kılınçarslan, yıllardır boş duran ailesine ait tarım arazisine sera kurarak domates ekti. Hanım Kadın Kılınçarslan gördüğü talep üzerine eşiyle birlikte işlettiği iş yerini kapatarak köyüne yerleşti. Hanım Kadın Kılınçarslan kısa sürede 2,5 dekarlık alana 11 sera kurarak domates, biber, salatalık,fasulye, marul gibi sebzeler yetiştirmeye başladı. Ayrıca 20 dekarlık açık alanda da patates, karpuz ve açık sebze yetiştiriciliğine başladı. Yetiştirdiği ürünleri pazarda ve toptancılara pazarlayan Hanım Kadın Kılınçarslan bu şekilde köyde yaşayan ev kadınlarına da istihdam olanağı oluşturdu. Yaz mevsiminde 12 kadına kadar işçi çalıştıran Hanım Kadın Kılınçarslan, köyün en çalışkan kadını olarak adlandırılıyor.'MÜŞTERİYE YETİŞEMİYORUZ'2 çocuk annesi Hanım Kadın Kılınçarslan, kısa sürede büyümesinin altında çalışma azmi ve işini disiplinli yapmaktan geçtiğini söyledi. Boş duran arazilerin şimdi gelir kapısı olduğunu ve birçok köydeki kadına istihdam kaynağı olduğunu söyleyen Hanım Kadın Kılınçarslan, şöyle dediÇocuklarım üniversiteye gidince hobi olarak başladık. Büyüttük şimdi müşteriye yetişemiyoruz çok şükür. 3 gün tarlada çalışıyorum. Şu an Kozlu ilçesinde pazar kuruyorum. Toptancılara da ürün veriyorum. Bütün sattığım ürünler kendi ürünüm. 35 yıl aktif ayakkabıcılık yaptık. Şimdi baba toprağına döndük. Çok severek yapıyoruz. Müşterimde Allah'a şükür çok memnun. Ne yersek onu müşterimize veriyoruz. Keşke önce başlasaydık diyoruz. Şu an 10 dönüm kabak ettik. 11 seramız var. Şu an 2 aktif çalışanımız var. Yardımcımın kızı üniversite okuyor. Oda bu şekilde kendine gelir elde ediyor. Yazın bu sayı 12'ye kadar çıkıyor. Haftanın 2 günü pazardayız, 3 günü de tarladayız. 2 günde hazırlık yapıyoruz. Bu şekilde günlerim geçiyor.'ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'5 yıl önceye kadar bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Hanım Kadın Kılınçarslan, Hiç aklımın ucundan geçmezdi böylesi ama çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki topraksız tarım domates üretimine başlamak istiyoruz. Talep var. Vakit geçireyim diye başladım ama bir sera, iki sera derken 11 serada da üretim devam ediyor. Üretmek çok güzel bir şey. Şimdi doğadayız, annemin yanındayız. Yazın rekor kırdık salatalık. Yerli tohumlarımız. 40 dönüm patates ektik önceki dönem. Devamlı müşterimiz var. dedi. - Zonguldak