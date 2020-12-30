İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul - Son Dakika

İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul

30.12.2020 15:52
İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul, System.String[]

Adıyamanlı İş Adamı Abdullah Tutak tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ilkokul protokolü imzalandı.

Adıyamanlı İş Adamı Abdullah Tutak tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ilkokul protokolü imzalandı.

Valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve işadamı Abdullah Tutak arasında yapılan imza protokolü programına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık katıldı.

Adıyaman merkez Malazgirt mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 240 eğitim verilecek. Okul bünyesinde fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, kütüphane, destek eğitim odası, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Eğitime verdikleri destekten dolayı işadamı Abdullah Tutak'a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün hayırsever işadamımız Abdullah Tutak'ın anne ve babası Leyla ve Hasan Tutak adına ilimiz merkezde yapacakları 8 derslikli ilkokulun protokolü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bu okulda yetişecek öğrencilerimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Abdullah beyin ülkemizde eğitimin uzaktan yapıldığı bugünlerde eğitime verdikleri destek çok anlamlı ve önemlidir. Kıymetli hayırseverimizin rahmetli anne ve babasının adının yaşatılacağı bu okulda nice başarılı gençlerimizin, evlatlarımızın, yetişeceğine inanıyorum. Eğitim en temel ve en değerli kavramımız. İnsanı merkeze alan, insanı ve insana bağlı olan toplumu değiştirmeyi amaçlayan, bizi biz yapan milli, manevi ve tüm değerleri aktardığımız en önemli hizmet alanımızdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına işadamımız Abdullah Tutak'ın ilimiz merkezde yapacağı okulun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına Abdullah beye ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

İşadamı Abdullah Tutak ise Vali Çuhadar'ın teşvik ve destekleriyle Adıyaman'da eğitim öğretime katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, "Öncelikle valimize çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hayırseverleri teşvik ederek şehrimize çok önemli eğitim yatırımları ve okullar kazandırdı. Kıymetli hayırseverimiz Abdullah Tutak beye de şu zor zamanda eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise eğitime verdiği desteklerden dolayı iş adamı Abdullah Tutak'a teşekkür etti.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve İşadamı Abdullah Tutak arasında 8 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı. Vali Çuhadar, daha sonra eğitime yaptıkları katkılardan dolayı işadamı Tutak'a teşekkür plaketi verdi. - ADIYAMAN

İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul
İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul

İş Adamı, Adıyaman, Tutak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı
Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı         
15:41
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek         
15:32
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim         
14:59
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada         
14:12
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor         
11:11
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 15:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşadamı Tutak'tan Adıyaman'a 8 derslikli okul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei