Modern dünyada gerçek lüksün daha fazla eşyaya sahip olmakla değil; sessizliğe, dinginliğe ve kendine alan açabilme özgürlüğüne sahip olmakla ölçüldüğü fikrinin öne çıktığı oturumda Cihan Çavdar ve Pınar Sabancı; hızla değişen dünyada iyi yaşamın dönüştürücü gücünü ve kaliteli uykunun yaşam standartları üzerindeki kritik rolünü ele aldı.

“İyi uyku, belirsizlik ve hız çağında hayata uyum sağlamanın temelidir”

Sağlıklı yaşama dair bilgiye erişimin kolaylaştığı modern çağda, yoğun çalışma temposu ve iş stresinin uyku düzenini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Cihan Çavdar, salondaki dinleyicilerle yaptığı kısa soru-cevapla pek çok kişinin işle ilgili düşünceler nedeniyle uykusuzluk yaşadığını ortaya koydu. İşbir Yatak’ın uykuyu yalnızca ürün ve hizmetlerinin değil, kurum kültürünün de merkezinde konumlandırdığını belirten Çavdar, uygulanacak “Uyku İzni” kararını şu sözlerle değerlendirdi:

“İyi bir uyku, yalnızca güne zinde başlamanın değil; belirsizlik ve hız çağında hayata daha güçlü uyum sağlamanın da temelidir. İyi uykunun yaşam kalitesindeki yerini, öncelikle kendi çalışma arkadaşlarımız için somut bir adımla desteklemek istedik. Çalışanlarımıza tanıdığımız uyku izni, bu inancımızın en somut ifadesi. Aynı zamanda bu uygulamayla, iş dünyasında uykunun ve dinlenmenin önemine dikkat çekerek diğer şirketlere de öncü olacak bir yaklaşımın kapısını aralamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, iyi uykuyu çalışma yaşamının önemli bir parçası hâline getirecek çalışmalarımızı başlattık.”

Oturumda klinik psikolog kimliğiyle değerlendirmelerde bulunan Pınar Sabancı ise, iş hayatında sorumluluk arttıkça kontrol etme ihtiyacının da arttığına dikkat çekti. Sürekli düşünmenin sorunları çözmediğini belirten Sabancı, en doğru kararların ancak dinlenmiş bir zihinle alınabileceğini vurguladı.

Bir yatak markasından “Yaşam Markasına” dönüşüm

Belirsizliğin, değişimin ve hızın hayatın her alanını şekillendirdiği günümüzde, “Türbülans” teması bireylerin ve markaların değişen koşullar karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ışık tuttu. Bu perspektiften hareketle İşbir Yatak, kaliteli uykuyu yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil, değişen dünyaya uyum sağlamak ve yaşam kalitesini korumak için önemli bir güç olarak ele alıyor.

Cihan Çavdar, günümüz iş dünyasında kaliteli ürün üretmenin ve rekabetçi fiyatlar sunmanın sürdürülebilir başarı için artık tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Fiyat odaklı rekabetin ürünlerin gerçek değerini gölgede bıraktığına dikkat çeken Çavdar, markaların alışılmış sektör dinamiklerinin ötesine geçerek tüketicilerle daha güçlü bağlar kurması gerektiğini ifade etti.

Bu anlayış, İşbir Yatak'ın marka yolculuğunda da önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Uyku alanındaki uzmanlığını hayatın farklı ihtiyaçlarına taşıyan marka; yetişkinlerden yeni doğan bebeklere, evcil hayvanlardan farklı yaşam alışkanlıklarına kadar genişleyen ürün ve çözüm yaklaşımıyla bir yatak markasından yaşam markasına dönüşüyor.

İşbir Yatak, uykuya dair uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını daha geniş bir perspektifle ele alarak kaliteli uykunun önemine dikkat çekmeye ve daha iyi bir yaşam kültürünün gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor.