Son Dakika Haberleri: İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de işçi servisi, kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarptı.

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı, System.String[]

Kayseri'de işçi servisi, kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri- Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Boğazlıyan, Kayseri, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı
3 kişiyi öldüren katil zanlısı: "Ben 1 suç işledim" Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü Kız arkadaşı ayrılmak isteyince bunalıma giren şahıs denize atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]