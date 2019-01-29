Son Dakika Haberleri: İşçilerin İstek ve Talepleri Anlatıldı

İşçilerin İstek ve Talepleri Anlatıldı

33 dakika önce

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

İşçilerin İstek ve Talepleri Anlatıldı, System.String[]
Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Promet, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Arslan ile Edirne teşkilatı üyelerin sorunları, istek ve talepleri hakkında görüştüklerini belirtti.

Ziyaretin verimli geçtiğini aktaran Promet, şunları kaydetti:

"Üyelerimizden kapsam dışı kalanların kadro taleplerini, asgari ücret katı çalışanların yeni asgari ücret ile artması gereken ücretlerinin artmamasından dolayı yaşanan sıkıntıyı, Toplu iş sözleşmesinde yüzde dört zamlarının yeni asgari ücret zammına uygulanması taleplerini görüştük. Mevsimlik işçilerin talepleri, belediye iktisadi teşebbüslerinde çalışanların talepleri, enflasyon farkı taleplerini, işyerlerinde yaşadığımız sorunları anlattık. Bizleri dinleyen ve çözümü için gece demeden gündüz demeden mücadele eden. Emek hareketinin lideri, işçi babası Mahmut Arslan'a Edirnemizin meşhur badem ezmesinden ikram ederek Edirne İl Başkanlığımız adına teşekkürlerimizi ilettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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