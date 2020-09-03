İSDEM'den korona virüse karşı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Çorum İskilip ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İskilip İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) tarafından düzenlenen ve Kaymakam Muharrem Eligül başkanlığında yapılan Covid-19 hastalarının ve temaslı hastaların takibi konusunda bilgilendirme yapıldı. Toplatı da ayrıca karantinada bulunan vakaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla okul müdürleri, muhtarlar, din görevlilerinden oluşan mahalle denetim ekipleri oluşturuldu.

Korona virüs salgınından tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin etkilendiğini dile getiren Kuymakam Muharrem Eligül, "Bugün devletimiz, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için mavi vatanda her bölgede büyük bir mücadele veriyor. Bizler de yurt içinde salgının gündemimizden çıkması için çaba gösteriyoruz. İçerde ne kadar başarılı olursak dışarıda da o kadar başarılı oluruz. Vatanını bayrağını ülkesini seven herkesin tedbirlere uymasını ve bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi. - ÇORUM