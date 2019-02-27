Son Dakika Haberleri: İşgalci İsrail Kudüs Valisini Gözaltına Aldı

İşgalci İsrail Kudüs Valisini Gözaltına Aldı

2 saat önce

İşgalci İsrail, Kudüs Valisi ve Fetih Devrim Konseyi Üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli'yi gözaltına alındı.

İşgalci İsrail Kudüs Valisini Gözaltına Aldı, System.String[]
İşgalci İsrail, Kudüs Valisi ve Fetih Devrim Konseyi Üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli'yi gözaltına alındı. Filistinli Mahkumlar Cemiyeti Mohammad Mahmoud, İsrail polisinin ve istihbarat memurlarının Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki evine baskın yaptıktan sonra Kudüs Valisi Adnan Gheith'i gözaltına alındığını söyledi. Polis ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da devam ettiği baskınlarda Fetih Devrim Konseyi üyesi Zakaria Zubaidi de dahil olmak üzere 33 Filistinli gözaltına alındığını bildirdi. Son gözaltı baskınları, El Aksa Camii'nin Kudüs'ün Eski Şehri'nin doğu duvarındaki Bab El Rahmeh'e açılan metal kapının kapanmasıyla ilgili gerilimleri artırıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum

Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşgalci İsrail Kudüs Valisini Gözaltına Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]