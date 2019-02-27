İşgalci İsrail Kudüs Valisini Gözaltına Aldı
2 saat önce
İşgalci İsrail, Kudüs Valisi ve Fetih Devrim Konseyi Üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli'yi gözaltına alındı.
İşgalci İsrail
, Kudüs
Valisi ve Fetih Devrim Konseyi Üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli'yi gözaltına alındı. Filistinli Mahkumlar Cemiyeti Mohammad Mahmoud, İsrail polisinin ve istihbarat memurlarının Doğu Kudüs
'ün Silvan
Mahallesi'ndeki evine baskın yaptıktan sonra Kudüs Valisi Adnan Gheith'i gözaltına alındığını söyledi. Polis
ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria
'da devam ettiği baskınlarda Fetih Devrim Konseyi üyesi Zakaria Zubaidi de dahil olmak üzere 33 Filistinli gözaltına alındığını bildirdi. Son gözaltı baskınları, El Aksa
Camii'nin Kudüs'ün Eski Şehri'nin doğu duvarındaki Bab El Rahmeh'e açılan metal kapının kapanmasıyla ilgili gerilimleri artırıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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