Son Dakika Haberleri: Işık, Sabah Sohbetleriyle Esnafın Nabzını Tutuyor

Işık, Sabah Sohbetleriyle Esnafın Nabzını Tutuyor

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Işık, Sabah Sohbetleriyle Esnafın Nabzını Tutuyor, System.String[]
Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

"Sabah sohbetlerinde esnaf buluşmaları" ile sabahları esnafla kahvaltı yapan Başkan Mustafa Işık, esnafın beklentilerini ve Gürsu hakkındaki fikirlerini dinliyor. Mustafa Işık, Gümüşkaya Kıraathanesi'nde birlikte kahvaltı yaptığı esnafların taleplerini dinledi. Işık, "Sabahları birlikte yaptığımız kahvaltılarda, ilçemizin gelişmesi için yapılması gereken çalışmaları istişare etmiş oluyoruz. Gürsu hepimizin. İlçemizin gelişmesi için bütün dinamiklerimizi bir araya getiren bir sinerji yakalamamızın önemini biliyoruz. İlçenin bütün dinamikleri harekete geçirerek en sağlıklı çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde ilçemiz için istişarelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Sohbetlerimize konu olan sıkıntıları yerinde inceleyerek hallediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Gürsu, Sabah, Güncel
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