Son Dakika Haberleri: Işın Karaca tatil sezonun açtı
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Işın Karaca tatil sezonun açtı

55 dakika önce

Ünlü şarkıcı Işın Karaca eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

Işın Karaca tatil sezonun açtı, System.String[]
Ünlü şarkıcı Işın Karaca eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca yoğun geçen iş temposunun ardın tatil sezonunu eşi ve kızyla birlikte Bodrum'da açıtı. Türkbükün'de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile görüntülendi. Karaca bir müddet güneşlendikten sonra eşi ve kızı ile el ele tutuşarak iskeleden denize atladı. Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca kızı Mia'yı sırtına alarak yüzdürdü. Mia annesinin sırtında yüzmekten büyük keyif aldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
Işın Karaca, Bodrum, Magazin
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