Son Dakika Haberleri: İsipab 14. Konferansı

İsipab 14. Konferansı

1 saat önce

Fas'ın Başkenti Rabat'ta düzenlenen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da açılışına katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nın kapanış oturumunda Rabat Deklarasyonu kabul edildi.

İsipab 14. Konferansı, System.String[]
Fas'ın Başkenti Rabat'ta düzenlenen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da açılışına katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nın kapanış oturumunda Rabat Deklarasyonu kabul edildi.

İSİPAB 14. Konferansı, 15'i Meclis Başkanı seviyesinde olmak üzere, 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Konferansın kapanış oturumunda, Rabat Deklarasyonu kabul edildi.

Deklarasyonda, İslam dünyasının ortak konusu olan Filistin sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunması, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla Orta Doğu'ya barışın gelebileceği belirtildi.


Deklarasyonda ayrıca, İslam dünyasının, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmesi için birlik olması gerektiği vurgulandı.

Konferansın, Politik ve Dış İlişkiler Komitesinde ise insanlık dışı ambargolara maruz kalan KKTC ile dayanışma çağrısında bulunuldu.


Üye ülkelerin, KKTC ile ticari ve siyasi alanda yakın ilişkiler kurması tavsiye edildi.


Yunanistan'a, Batı Trakya ve 12 Adalar'da yaşayan halkın haklarına saygı göstermesi, camilerin, ibadethanelerin ve Müslüman mezarlıkların korunması çağrısı yapıldı.

Aynı komitede ayrıca, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi bir kez daha kınandı.
Üye ülkeler, FETÖ ile iltisaklı gruplar, kurumlar ve kişilere karşı gerekli tedbirleri almaya davet edildi.

Öte yandan, İSİPAB'ın nihai bildirgesi ise bazı konulardaki ihtilaf nedeniyle yayımlanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:40:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsipab 14. Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]