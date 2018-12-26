Son Dakika Haberleri: İşitme Engelli Şampiyona "Açık Kapı" Desteği

İşitme Engelli Şampiyona "Açık Kapı" Desteği

1 saat önce

Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Yusuf Şiyar Kıran'ın bir talebi "Açık Kapı İzmir" birimi tarafından karşılandı.

İşitme Engelli Şampiyona
Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Yusuf Şiyar Kıran'ın bir talebi "Açık Kapı İzmir" birimi tarafından karşılandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen, vatandaşların iş, işlem ve taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için faaliyetlerini sürdüren "Açık Kapı İzmir" biriminin Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda birinci olan Yusuf Şiyar Kıran'ın bir talebini karşıladığı bildirildi.

İzmir Valiliği giriş katında kurulan Açık Kapı Ofisi'nde Yusuf Şiyar Kıran'a hediyesini veren İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, işitme engelli genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Devlet ile vatandaşlar arasındaki diyaloğu en üst seviyeye taşıyabilmek amacıyla kurulan ofiste İzmirlilere hizmet veren "Açık Kapı"nın hızlı, etkin ve yerinde çözüm anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:36 Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:02:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşitme Engelli Şampiyona "Açık Kapı" Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]