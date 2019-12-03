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İşitme engelli sporculardan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

6 saat önce

MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo branşı sporcuları ve diğer şampiyonlar Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

İşitme engelli sporculardan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret, System.String[]

MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo branşı sporcuları ve diğer şampiyonlar Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.


Engelli sporcular, MELMEK Avrupa Şampiyonları ve antrenörleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun misafirleri oldu. Başkan Palancıoğlu işitme engelli sporcularla birlikte işaret dili kullanarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Engelli sporcuları kapıda karşılayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, sporcular ile tek tek selamlaştı. Engelli sporcularla yakından ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bizim temennimiz ve belediye olarak hedefimiz bu güzel çocuklarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı mahallede, sokakta önlerine çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak. Engelleri ortadan kaldırırsak engelsiz bir yaşamı insanlara sunarız. Yerel Yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve engelleri ortadan kaldıracak hizmetler üretmeliyiz" dedi. İşitme engelli kardeşlerimiz Türkan Teke ve Merve Çimen'in branşlarında Türkiye Şampiyonu olmaları takdire şayan." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi;


"İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara imza atacaklar. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bu kapsamda Engelliler Günü'nü kutlarız. Çıktıkları şampiyonalarda her türlü başarı sağlayarak göğsümüzü kabartıyorlar. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum. Kayseri tarihinde MELMEK olarak bir ilki başarıyoruz. Taekwondo alanında tüm branşlarda bu sene şampiyonlar çıkardık. Başarılarından dolayı sporcularımızı kutlarken, onların başarılarında emeği olan Yavuz ve Arzu Sayan hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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