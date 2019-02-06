Son Dakika Haberleri: İşitme Engellilere Yardım Etmek İçin İşaret Dili Öğrendiler

İşitme Engellilere Yardım Etmek İçin İşaret Dili Öğrendiler

14 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği işaret dili kursu sona ererken, 25 kişi belge almaya hak kazandı.

İşitme Engellilere Yardım Etmek İçin İşaret Dili Öğrendiler, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği işaret dili kursu sona ererken, 25 kişi belge almaya hak kazandı. Kursu bitiren vatandaşlar, yörede yaşayan işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmek için kursa katıldıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonlarında öğretmenliğini Şermin Taşpınar'ın yaptığı 3 aylık işaret dili kursu sona erdi. Kurstaki son dersi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı'da izledi. Kursiyerler öğrendiklerini tekrarlarken, Aylin Kılıçoğlu ile kızı Eda Kılıçoğlu, Sezen Aksu'nun Sen Ağlama adlı şarkısını işaret dili ile seslendirdi. Sevgi Apşin Ustabaş ile kızı Sude Nur Karazeybek de Benim Gözüm Sende adlı şarkıyı seslendirdi. Kursiyerlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Kursiyerlerimiz çok güzel bir gaye için buradalar. Kurs süresince çok güzel şeyler öğrenmişler. İşitme engellilere yardımcı olacaklar. Hepsini kutluyorum" dedi.

Kursun iki kademeden oluştuğunu anlatan Şermin Taşpınar, "Maksadımız işitme engellilere yardımcı olabilmek. İşitme engelli kardeşlerimiz toplumda o kadar çok ki. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. Bu gün 3 aylık kursumuzu tamamladık. Birinci dönem kursu olmasına rağben çok güzel çeviriler yapabiliyorlar. Arkadaşlarımız büyük gayret gösterip işaret dilini öğrendi. Çok faydalı olacaklarına inanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kurslarımıza daha çok insan bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Burhaniye, Güncel
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