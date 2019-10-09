Son Dakika Haberleri: İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Güncel İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

2 saat önce

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ENGELLİ ANNEYE EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞI BAĞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından öldüresiye darp edilen genç kızla ilgili, "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız" açıklaması yaptı.

(İHA)

Tarlabaşı, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş Zihinsel engelliye cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]