İşkenceci baba tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ENGELLİ ANNEYE EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞI BAĞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından öldüresiye darp edilen genç kızla ilgili, "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız" açıklaması yaptı.

(İHA)