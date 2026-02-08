İskender Bayhan Grevdeki İşçilere Destek Verdi - Son Dakika
İskender Bayhan Grevdeki İşçilere Destek Verdi

08.02.2026 18:25
Emek Partisi Milletvekili Bayhan, Merzifon'daki grevdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

(İSTANBUL) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüş Grup'a bağlı GM Teknik fabrikasında 205 gündür grevde olan işçileri ziyaret ederek, destek verdi.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili Bayhan, çadırdaki işçileri ziyaretinde yaptığı konuşmada, GM Teknik işçilerinin grevinin Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Amasya–Çorum havzasının öncü grevlerinden biri olduğunu ifade etti.

GM Teknik'in Merzifon OSB'de sendikalaşan ilk fabrika olduğunu hatırlatan Bayhan, bu nedenle işçilerin de Merzifon işçi sınıfının öncüleri niteliği taşıdığını belirtti. İşçilerin taleplerinin kabul edilemez talepler olmadığını söyleyen Bayhan, bugün asgari ücret seviyesine denk gelen yalnızca 35 bin lira brüt ücret talebinin dahi reddedilmesinin temel nedeninin sendikayı tanımamak ve organize sanayi bölgesine sendikayı sokmamak amacını taşıdığı kaydetti.

Grevin 205. gününde patronun uzlaşmaz tutumuna işaret eden Bayhan, bu yaklaşımın yalnızca GM Teknik işçilerine değil, tüm Merzifon işçi sınıfına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Grev alanlarında yasalarda kırıntı halinde kalan hakların bile ayaklar altına alındığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçilerin değil sermayenin yanında tutum aldığını vurgulayan Bayhan, GM Teknik işçilerinin en temel yaşamsal haklarını talep ettiğini belirtti. Bayhan, grev kırıcılığı yapan patron kadar bu tabloya seyirci kalan siyasi sorumluların da hesap vermesi gerektiğini ifade etti. GM Teknik işçilerinin kazanmasının, Şık Makas, Temel Conta, Smart Solar, Migros depo ve BİM işçilerinin kazanması anlamına geleceğini belirten Bayhan, sendikalı ve örgütlü bir işçi sınıfı için mücadeleyi birlikte büyüteceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

