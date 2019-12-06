Son Dakika Haberleri: İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı
Son Dakika Güncel İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı - Son Dakika

İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı

6 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından düzenlenen İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı.

İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı, System.String[]

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından düzenlenen İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, toplumun sportif balıkçılığına ilgisini artırmak, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmanın her yıl yapıldığı hatırlatıldı.

Sahil kordonunda 8 Aralık'ta gerçekleşecek yarışmayla ilgili kayıtların başladığına yer verilen açıklamada, puanlamanın balığın tür ve büyüklüğüne göre yapılacağı kaydedildi.

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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