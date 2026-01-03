İskenderun'da 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
İskenderun'da 3 Şüpheli Tutuklandı

03.01.2026 00:32
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 3 şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan ve hapis cezası ile aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş., Kullanımı suç olan bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma suçundan 3 Ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.K., ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan 11 Ay 7 gün hapis cezası bulunan İ.T. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

