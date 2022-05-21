İskenderun'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan kavgada, bir şahıs defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan kavgada Fevzi Parlar (25) adlı genç, kesici alet ile vücudunun ön kısmından birçok kez darbe alarak ağır yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, cinayet şüphelisi Şahin B. (20) ve beraberinde iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - HATAY