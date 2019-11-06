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Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

7 saat önce

İskenderun'da polisten drone destekli uygulamaHATAY - İskenderun Emniyet müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı.

İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

HATAY - İskenderun Emniyet müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı. Özel Harekat polisleri ve terörle mücadele ekiplerinin de yoğun olarak katıldıkları uygulamalara drone görüntüleri ile havadan destek verildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler şehrin birçok yerinde huzur ve güven operasyonları gerçekleştirdiler. İskenderun'un 10 ayrı noktasında 500 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda suç oranlarının yüksek olduğu bölgelere girilerek tüm şüpheli yerler özel harekat polisleriyle arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun ilçe emniyet müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalar Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya mahallelerinde devam etti. Uyuşturucu, hırsızlık ve suç örgütü kurma gibi girişimlerde bulunanlara karşı başlatılan sıkı denetimlere kapsamında yapılan uygulamalara Özel harekat polisleri destek verirken Polis droneside uygulamalara davadan aldığı görüntülerle destek verdi.

MÜDÜRLER UYGULAMALARI DENETLEDİLER

Suç ve suçlu ile mücadele konusunda geçtiğimiz yıllara oranla ciddi anlamda bir hareketliliğin yaşandığı İskenderun'da gerçekleştirilen uygulamaları Hatay il emniyet Müdür yardımcısı Tuncay Pekin ve İskenderun emniyet müdürü Müdürü Nevzat Güneş denetlediler. Esentepe'de bir kahvede vatandaşlarla oturup çay içen polis müdürleri bölge halkının emniyet ile ilgili sorunlarını dinlediler.

İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
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