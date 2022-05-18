İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir - Son Dakika
Üye Girişi

İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir

18.05.2022 18:20
İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi evsel atık suları arıtmaktadır. Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir” denildi. İSKİ, Silivri’deki tesisten çıkan berrak atık suyun görüntüsünü de paylaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi evsel atık suları arıtmaktadır. Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir" denildi. İSKİ, Silivri'deki tesisten çıkan berrak atık suyun görüntüsünü de paylaştı.

İSKİ, Marmaraereğlisi'ndeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı olduğu iddiası için daha önce, "Deredeki kirliliğin kimyasal kirlilik olduğu net bir şekilde görülmekteyken denize deşarj noktasından 13,2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kurumumuz tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır" açıklaması yapılmıştı.

İSKİ bugün konuyla ilgili ikinci bir basın açıklaması yaptı. Atık su arıtma tesisinden alınan numunelerin analizlerinin sonuçlandığı ve herhangi bir kimyasala rastlanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR: Geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi'nde yer alan Kınıklı Deresi'ne İdaremizce işletilen Silivri Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarj edildiği iddiaları yer almış, bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı idaremizce yapılan açıklamada net bir şekilde ifade edilmişti.

ANALİZ SONUÇLARINDA HERHANGİ BİR KİMYASALA RASTLANMAMIŞTIR: Tarafımızdan yapılan bu açıklamaya rağmen, asılsız iddiaların devam etmesi, ikinci bir açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi evsel atık suları arıtmaktadır. Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve personelimizce atık su arıtma tesisinden alınan numunelerin analizleri sonuçlanmış ve herhangi bir kimyasala rastlanmamıştır.

HABERLERDE YER ALAN GÖRÜNTÜLERLE ARITILAN SU ARASINDA BENZERLİK YOK: Atık su arıtma tesisinden arıtılarak deşarj edilen su gözlemlendiğinde dahi, haberlerde yer alan görüntülerle bir benzerlik bulunmadığı rahatlıkla fark edilmektedir. Bütün bunlar açıkça göstermektedir ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan derede yaşanan kirliliğin İdaremizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır."

YORUMLAR
500
İSKİ, rengi değişen Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı yapıldığı iddiasını yalanladı İSKİ, rengi değişen Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı yapıldığı iddiasını yalanladı AYM Başkanı Arslan: 'Toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir' AYM Başkanı Arslan: 'Toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement