İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi evsel atık suları arıtmaktadır. Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir" denildi. İSKİ, Silivri'deki tesisten çıkan berrak atık suyun görüntüsünü de paylaştı.

İSKİ, Marmaraereğlisi'ndeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı olduğu iddiası için daha önce, "Deredeki kirliliğin kimyasal kirlilik olduğu net bir şekilde görülmekteyken denize deşarj noktasından 13,2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kurumumuz tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır" açıklaması yapılmıştı.

İSKİ bugün konuyla ilgili ikinci bir basın açıklaması yaptı. Atık su arıtma tesisinden alınan numunelerin analizlerinin sonuçlandığı ve herhangi bir kimyasala rastlanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR: Geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi'nde yer alan Kınıklı Deresi'ne İdaremizce işletilen Silivri Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarj edildiği iddiaları yer almış, bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı idaremizce yapılan açıklamada net bir şekilde ifade edilmişti.

ANALİZ SONUÇLARINDA HERHANGİ BİR KİMYASALA RASTLANMAMIŞTIR: Tarafımızdan yapılan bu açıklamaya rağmen, asılsız iddiaların devam etmesi, ikinci bir açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi evsel atık suları arıtmaktadır. Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve personelimizce atık su arıtma tesisinden alınan numunelerin analizleri sonuçlanmış ve herhangi bir kimyasala rastlanmamıştır.

HABERLERDE YER ALAN GÖRÜNTÜLERLE ARITILAN SU ARASINDA BENZERLİK YOK: Atık su arıtma tesisinden arıtılarak deşarj edilen su gözlemlendiğinde dahi, haberlerde yer alan görüntülerle bir benzerlik bulunmadığı rahatlıkla fark edilmektedir. Bütün bunlar açıkça göstermektedir ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan derede yaşanan kirliliğin İdaremizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır."