İSKİ'den Florya Plajı'na Atık Su Aktığı İddiasına İlişkin Açıklama: "Yağışlarda Bir Hattın Tıkanmasıyla Meydana Gelen Sorun Giderildi" - Son Dakika
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İSKİ'den Florya Plajı'na Atık Su Aktığı İddiasına İlişkin Açıklama: "Yağışlarda Bir Hattın Tıkanmasıyla Meydana Gelen Sorun Giderildi"

17.07.2022 23:54
İSKİ'den Florya Plajı'na Atık Su Aktığı İddiasına İlişkin Açıklama: "Yağışlarda Bir Hattın Tıkanmasıyla Meydana Gelen Sorun Giderildi"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Florya Plajı’na atık su aktığı iddiasına ilişkin, “Bahse konu problem, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Florya Plajı'na atık su aktığı iddiasına ilişkin, "Bahse konu problem, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir" açıklamasını yaptı.

İSKİ, Florya Plajı'na atık su aktığı yönündeki haberler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Son yağışlar sırasında bir hattın tıkanmasından kaynaklanan sorunun giderildiği belirtilen İSKİ açıklamasında şöyle denildi:

"İSKİ, SON 3 YILDA 106 NOKTADA DENİZLERE KONTROLSÜZ ATIK SU GİRİŞİNE SON VERMİŞTİR"

"Bugün bazı basın yayın organlarında, Florya Plajı'na atık su aktığı yönünde haberler yer almaktadır. Bahse konu problem, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir. Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya sahiline atık su girişi söz konusu değildir. Öte yandan İSKİ, son 3 yılda şehrin kronik sorunlarından biri olan denizlere kontrolsüz atık su girişine 106 noktada son vermiştir."

YORUMLAR
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FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU
Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Florya Plajı'na Atık Su Aktığı İddiasına İlişkin Açıklama: 'Yağışlarda Bir Hattın Tıkanmasıyla Meydana Gelen Sorun Giderildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'den Florya Plajı'na Atık Su Aktığı İddiasına İlişkin Açıklama: "Yağışlarda Bir Hattın Tıkanmasıyla Meydana Gelen Sorun Giderildi" - Son Dakika
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