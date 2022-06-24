İski: Kavaklıdere Yaşam Vadisi, Eylül Ayı Sonunda Hizmete Girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), taşkın riskine karşı derelerin kenarlarını yaşam vadisine dönüştürmeye devam ediyor. İSKİ'nin bu çerçevede yürüttüğü çalışmalarda sona gelinen Beylikdüzü'ndeki Kavaklıdere Yaşam Vadisi eylül ayı sonunda hizmete girecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nde taşkın riskine karşı yapım çalışmaları devam eden Kavaklıdere Yaşam Vadisi'nde sona gelindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile birlikte ziyaret ettiği Kavaklıdere Yaşam Vadisi, eylül ayı sonunda hizmete girecek.

300 BİN METREKAREYİ AŞKIN YEŞİL ALAN

İnşası devam eden ve 3 etap halinde planlanan Kavaklıdere'de toplamda 4,5 kilometrelik bir alanda 301 bin metrekarelik yaşam vadisi çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 4 kilometre boyunca 280 bin metrekarede çalışmalar tamamlanırken kalan kısımda ise imalatlar tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında yaşam vadisine oyun grupları, veledrom, meydan, amfiler, yürüyüş yolları, bitki tünelleri, piknik alanları, okuma bahçeleri, kamelya ve pergola yapılıyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometre dere ıslahı gerçekleştirilen proje için ise şu ana kadar 430 milyon lira harcandı.