İskoç Ulusal Partisi'nde sürpriz isim! Yeni lider Hamza Yusuf oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İskoç Ulusal Partisi'nde sürpriz isim! Yeni lider Hamza Yusuf oldu

28.03.2023 10:44

İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasıyla hareketlenen liderlik seçimlerini Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı. Ülkenin ilk Müslüman başbakanı olan Yusuf, "Birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İskoçya'da Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.

BUGÜN İLAN EDİLECEK

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu. İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, bugün İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.

İskoç Ulusal Partisinin yeni lideri Hamza Yusuf oldu
Hamza Yusuf

ÜLKENİN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI

İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olmaya hazırlanan Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi. Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

"İskoçya'nın ilk kadın başbakanı" ve "SNP'nin ilk kadın başkanı" olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü. Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un "evet" oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" sonucunun çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti. "İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi" de olan Sturgeon'un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti. Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Pakistan'da 'bedava un' izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da 'bedava un' izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da 'bedava un' izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da 'bedava un' izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti

Hamza Yusuf, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskoç Ulusal Partisi'nde sürpriz isim! Yeni lider Hamza Yusuf oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin
10:35 Beşiktaşlı futbolcular milli arada Şenol Güneş'i çıldırttı: Yarın gelmeyin
10:38 Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:32 Şahan Gökbakar, sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye yorum: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek
10:29 Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan ile görüşecek
10:23 Sahibinden.com hacklendi mi? 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede iddiası
10:25 Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı
10:19 Samsun'da başıboş köpekler, kümese saldırıp birçok hayvanı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 10:54:38. #1.13#
SON DAKİKA: İskoç Ulusal Partisi'nde sürpriz isim! Yeni lider Hamza Yusuf oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement