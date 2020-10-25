İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu - Son Dakika

DENİZLİ'de, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 14 yıldır yaptığı kuaförlük mesleğini bırakan ve 6 ay boyunca çalışmayan Esra Karabaş (30), İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu. Aldığı destekle kendi işletmesini kurarak arıcılığa başlayan Karabaş, 110 kovanla bal üretimi yapıyor. Arı sokmasına karşı alerjisi olmasına rağmen sevdiği işi yaptığını belirten Karabaş, "Arıcılığı yapamazsın' diyenlere inat yapabileceğimi biliyordum. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Denizli'de yaşayan Esra Karabaş, çırak olarak başladığı kuaförlük mesleğini 14 yıl boyunca sürdürdü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılan Karabaş, 6 ay boyunca çalışmadı. Daha sonra babasının hobi olarak uğraştığı arıcılığı profesyonel olarak yapmaya karar veren Karabaş, İŞKUR'a başvurdu. KOSGEB'ten girişimcilik belgesini alan ve projesini hazırlayan Karabaş, geçtiğimiz temmuz ayında İŞKUR'dan hibe desteği almaya hak kazandı. Kendi işletmesini kurmak için 38 bin 376 lira hibe desteği alan Karabaş, 110 arı kovanıyla bal üretimine başladı. Aldığı eğitimlerle profesyonel arıcılık yapan Karabaş, ürün yelpazesine balın yanı sıra polen ve propolisi de ekledi. Her gün Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki arı kovanlarının yanına giden, tulumunu giyerek arılarıyla ilgilenen Karabaş, ilk üç ayda 550 kilogram bal, 100 kilogram polen üretimi yaptı.