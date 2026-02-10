İslahiye'de Kayıp 52 Yaşındaki Musa Çam İçin Arama Başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışması başlatıldı.
Çam'ın yakınları, yetkililere Hürriyet Mahallesi'ndeki evden ayrılan Musa Çam'dan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.
İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çam için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
