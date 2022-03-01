İslahiye'de mobil araçla ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Son Dakika

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, İslahiye ilçesinde mobil araçla 12 gün boyunca ücretsiz tarama yapacak.
KETEM görevlilerince ilçede 28 şubatta başlayan ücretsiz tarama işlemi 11 martta sona erecek.
İlçe Sağlık Müdürü Ayhan Gülşen, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekti.
Gülşen, İslahiye Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırdıkları mobil araçta 11 marta kadar 40-69 yaş grubu kadınlara ücretsiz rahim ağzı ve meme kanseri taraması hizmeti verileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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