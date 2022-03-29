İslahiye'de öğretmenler arası ayak tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında düzenlenen ayak tenisi turnuvası tamamlandı.

Borsa İstanbul Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 17 okul takımının katıldığı turnuvanın final maçında rakibi Boğaziçi Ortaokulunu 3-0 yenen Cumhuriyet Ortaokulu şampiyonu oldu.

Şampiyon takıma ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin verdi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerin coşkulu şekilde geçtiğini belirterek, organizasyonunda emeği geçenleri ve turnuvaya katılan tüm öğretmenleri kutladı.