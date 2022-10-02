İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama

02.10.2022 18:44
İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 30 Eylül'de 19 kişinin öldüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Kac Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 30 Eylül'de 19 kişinin öldüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Kac Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İİT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin Afganistan'da sivil tesisleri ve insanları hedef alan şiddet dalgasından derin endişe duyduğu belirtildi.

Teşkilatın, Kabil'deki eğitim merkezine düzenlenen saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, "İİT, Afganistan'da eğitim kurumları ve ibadethaneleri hedef alan çirkin ve vahşi saldırı döngüsünü kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğünden 30 Eylül'de yapılan açıklamada, Kabil'in batısında bulunan Kac Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırının eğitim merkezinde deneme sınavı yapıldığı sırada düzenlendiği ve 19 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Eylül, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama - Son Dakika
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