İslam İşbirliği Teşkilatından anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla çözülmesi çağrısı - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatından anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla çözülmesi çağrısı

05.06.2022 17:38
İslam İşbirliği Teşkilatından anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla çözülmesi çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasında çatışmaya yol açan anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasında çatışmaya yol açan anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

İİT tarafından Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ara buluculuk konusunun ele alınacağı "Tecrübeler ve Beklentiler" başlıklı konferansın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Teşkilatın çatışmaları sona erdirmek için ara buluculukla özel olarak ilgilendiğini belirtti.

Taha, İİT'nin "Filipinler ve Tayland'ın güneyi, Sudan, Çad ve Afganistan'daki anlaşmazlıklara yönelik ara buluculuk faaliyetlerinde başarılı sonuç elde ettiğini" dile getirdi.

İİT'nin "Somali ve Gine'ye barışın gelmesi ve Irak'taki mezhep gerilimini sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimleri desteklediğini" söyleyen Taha, dünyadaki çatışma bölgelerinin yüzde 60'ının İİT üyesi ülkelerde yer aldığına dikkati çekti.

Taha, "Çatışmalar nedeniyle, bu ülkelerde yaşayan halklar büyük acılar çekti ve bu ülkelerdeki gelişme ciddi bir şekilde geriledi." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik ayrımcılığı da eleştiren Taha, İİT'nin ülkede yaşanan terör olaylarından sonra gerilimin azaltılmasında rol oynadığını söyledi.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

En az 250 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişi yaralandığı saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal 22 Ağustos'ta sona ermişti.

Saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

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