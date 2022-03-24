İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde

24.03.2022 11:59

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Geçit törenine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Pakistan ordusu kuvvet komutanları, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistan'da bulunan dışişleri bakanları ve vatandaşlar katıldı.

İİT toplantısına özel davetli olarak çağrılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi törende eşlik etti.

Pakistan askerlerinin yürüdüğü törende tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler sergilendi.

Helikopterler ve uçaklar tören alanını uçarak geçti ve savaş uçakları gösteri düzenledi.

Türk ve Azeri askerler törene katıldı

Öte yandan Azerbaycan ve Türkiye'den askeri birlikler de tören alanından geçiş yaptı.

Törenin sonunda Pakistan'ın farklı eyaletlerinden dans grupları da gösterilerini sergiledi.

Hindistan'a uyarı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ın karşılaştığı zorluklara karşı koyabilmek için ulusal birliğe duyulan ihtiyaca dikkati çekerek İslamabad'ın, bölgenin barış ve güvenliğindeki sorumlu rolüne vurgu yaptı.

Alvi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini hatırlattı ve Hindistan'a, bunları durdurması uyarısında bulundu.

İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde
İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde
İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde

YORUMLAR
500
Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1) Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1)

Pakistan, 23 Mart, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement