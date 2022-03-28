İslamiyet'ten etkilenen Bulgaristanlı kadın doktor Müslüman oldu - Son Dakika

Adana'da, İslamiyet'ten etkilenen Bulgar kadın doktor Yankova Stoyanka Georgieva, Müslüman olarak "Meryem" adını aldı.

Çukurova İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 yaşındaki Bulgar doktor, müftülüğe yaptığı başvuruda, İslamiyet'ten etkilendiğini ve Müslüman olmak istediğini aktardı.

Bunun üzerinde müftülük tarafından ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Georgieva, şehadet getirerek "Meryem" ismini aldı.

Törenin ardından Georgieva'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Georgieva, "Elhamdülillah, Müslüman oldum. Çok sevinçliyim. Teşekkür ederim. Müslüman olmak için İslamiyet'i çok araştırdım. Allah'ın bir olduğuna inandım. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.