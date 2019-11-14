Son Dakika Haberleri: Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"
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Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"

6 saat önce

Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ismael Diomande

Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.


Antalyasspor maçını değerlendiren Ismael Diomande zorlu karşılaşmadan istediklerini aldıklarını belirterek "Kesinlikle çok zor bir karşılaşmaydı. Özellikle uzun bir bölüm 10 kişi oynadık ve bu bizim için çok zordu ama bu maçta önemli olan 3 puanı almamız oldu. Kırmızı kart gördükten sonra takımımız gerçekten çok ciddi bir karakter ortaya koydu herkes birbiri için oynadı ve bu bize gerçekten güzel bir geri dönüş sağladı. Önemli olan kazanmaktı çünkü direk bir rakibimizdi Antalyaspor. Denizli maçı da çok zor olacak oda direk bir rakibimiz ama bu maça hazırlanmak için vaktimiz var. Bu hafta sonu maç oynamayacağız ve yeteri kadar süremiz olacak formda olmamız için oraya da gidip olduğunca fazla puan almaya çalışacağız. Tamamen Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız. Bunun haricinde de söyleyecek çok fazla bir şey yok buna odaklanmamış gerekiyor. Çok fazla havaya girmemek gerekiyor. Alınan galibiyetler sonrası işimize odaklanıp en iyi şekilde yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili, Mehmet Cengiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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