İsmail Ayvazoğlu Hayatını Kaybetti

Flüt sanatçısı, besteci ve devlet sanatçısı İsmail Ayvazoğlu, 96 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ayvazoğlu, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın emekli sanatçısı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kurucularından olan İsmail Ayvazoğlu için Tavşanlı'da cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının naaşı, Tavşanlı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ailesi, yakınları, sanat camiasından isimler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından konuşan sanatçının yakınları Cemal Dereli ve Şevki Eser, İsmail Ayvazoğlu'nun hem sanat hayatı hem de kişiliğiyle örnek bir isim olduğunu belirterek, büyük bir değer kaybettiklerini ifade etti. - KÜTAHYA