İsmail Erdem'den Ataşehirlilere 14 Şubat'ta Kırmızı Karanfil

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, karanfil dağıtarak vatandaşların 14 Şubat Sevgililer gününü kutladı.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, karanfil dağıtarak vatandaşların 14 Şubat Sevgililer gününü kutladı.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde karanfil dağıttı. Vatandaşlarla sohbet de eden Başkan İsmail Erdem, Ataşehirlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.



Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde vatandaşları kırmızı karanfillerle karşılayan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, sevgi ve hoşgörü mesajları verdi. Prestij Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek selam veren Başkan Erdem, esnafla sohbet etti. Prestij Caddesi'nde Başkan İsmail Erdem'den kırmızı karanfil alan Ataşehirliler, başkan Erdem'e gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti

Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı