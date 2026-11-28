İsmail Hacıoğlu, Fenerbahçeli babasını ve Galatasaray sevgisini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken bir anısını anlattı. Babasının 1980'li yıllarda Fenerbahçe forması giyen ve futbol camiasında "Bulgar Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Hacıoğlu olduğunu belirten oyuncu, küçük yaşlardan itibaren Galatasaray'ı desteklediğini ve bu nedenle mahallesinde ilginç tepkilerle karşılaştığını söyledi.
İsmail Hacıoğlu, futbol tutkusu ve ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun babasıyla arasındaki takım farklılığı, anlattığı çocukluk anılarıyla ortaya çıktı.
FENERBAHÇELİ BABANIN GALATASARAYLI OĞLU
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, babasının Fenerbahçe'nin eski futbolcularından biri olmasına rağmen kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından itibaren sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini anlatan Hacıoğlu, ailesindeki futbol hikayesini şu sözlerle özetledi: "Ben Fenerbahçeli efsane bir babanın Galatasaraylı oğluyum."
BABASI FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞ
İsmail Hacıoğlu'nun babasının futbol geçmişi de dikkat çekti. 1980'li yıllarda Fenerbahçe forması giyen Mehmet Hacıoğlu, futbol camiasında "Bulgar Mehmet" lakabıyla tanınıyor. Defans oyuncusu olarak görev yapan Mehmet Hacıoğlu, teknik direktörlük de yaptı. Babasının futbol kariyerinden bahseden ünlü oyuncu, "Babam, 1980'li yıllarda Fenerbahçe forması giyen ve futbol camiasında 'Bulgar Mehmet' lakabıyla tanınan eski defans oyuncusu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur." ifadelerini kullandı.
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