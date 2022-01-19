Ertuğrul ilk kez 11'de - Son Dakika

- Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almazken, sarı-lacivertlilerde kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. Bu müsabakayla genç file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkmış oldu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)