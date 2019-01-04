Son Dakika Haberleri: İsmail Yıldırım Avrupa Şampiyonasında Görev Yapacak

İsmail Yıldırım Avrupa Şampiyonasında Görev Yapacak

31 dakika önce

Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım 8-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'da görev yapacak.

İsmail Yıldırım Avrupa Şampiyonasında Görev Yapacak, System.String[]
Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım 8-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'da görev yapacak.

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak olan İsmail Yıldırım, Kayseri'nin gurur oldu. Birçok şampiyonada başarılı ile görev yapan Kayseri Veolybol Hakemine yeni görev. 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva şehrinde, Karadağ ile Moldova Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak olan Erkekler 2019 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

Karadağ, Avrupa, İsmail Yıldırım, Spor
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