İsmail Yıldırım Avrupa Şampiyonasında Görev Yapacak
31 dakika önce
Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım 8-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'da görev yapacak.
Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım
8-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ
'da görev yapacak. Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak olan İsmail Yıldırım, Kayseri
'nin gurur oldu. Birçok şampiyonada başarılı ile görev yapan Kayseri Veolybol Hakemine yeni görev. 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva
şehrinde, Karadağ ile Moldova
Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak olan Erkekler 2019 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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