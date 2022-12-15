İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu

15.12.2022 14:29

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken Kadir İstekli adlı şahısla evlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından çok sayıda İsmailağa Cemaati üyesi adliye önüne giderek Gümüşel'e destek verdi. Kalabalık tarafından yapılan açıklamada, "Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu, bir algı operasyonu oldu." ifadelerine yer verildi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. H.G.K.'nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alındı. İki sanık Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"HOCAMIZIN TUTUKLANMASINA ANLAM VEREMİYORUZ"

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk grup adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mahmut efendi cemaati olarak buradayız. Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum. Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte hocalarımıza karşı, özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi buradan kamuoyuna açıklamak istiyoruz.

"TÜM TÜRKİYE'DEKİ VİCDANLARA SESLENİYORUZ"

Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu, bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
500
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi Küçük yaşta evlendirme davasında baba ve eski eş tutuklandı Küçük yaşta evlendirme davasında baba ve eski eş tutuklandı

Yusuf Ziya Gümüşel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var
14:46 Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor
14:27 Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı
14:13 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi
14:05 İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu
13:51 Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirdi
12:41 Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı
18:25 Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 15:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement