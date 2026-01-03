İspanya, ABD'nin Venezuela müdahalesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanya, ABD'nin Venezuela müdahalesini eleştirdi

03.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Sanchez, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısını eleştirdi.

Sanchez, Venezuela'daki askeri operasyon ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısının ardından ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Sanchez, "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve çatışma ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı, "Tüm aktörleri sivil halkı dikkate almaya, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermeye, adil ve müzakere edilmiş bir geçiş için çalışmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'da Maduro yanlıları ve karşıtları meydanlarda gösteri yaptı

Diğer yandan İspanya'nın Madrid, Barselona gibi bazı kentlerinde Maduro yanlıları ve karşıtları gösteri yaptı.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) çağrısıyla Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan bir kalabalık, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Maduro ve eşini ülke dışına çıkarmasını kutladı.

PP yetkilileri de Maduro'nun "diktatör ve kartel lideri" olduğunu ileri sürdü.

Barselona ve Tenerife kentlerinde yaşayan bazı Venezuelalı vatandaşlar ise ABD askeri güçleri tarafından Maduro'nun alıkonulmasını kınamak için toplandı.

Barselona'daki Venezuela Konsolosluğu önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Venezuela, Güvenlik, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, ABD'nin Venezuela müdahalesini eleştirdi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 02:34:49. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya, ABD'nin Venezuela müdahalesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.