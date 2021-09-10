İspanya açıklarındaki gemide hayatını kaybeden kaptanın cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi - Son Dakika

Cenaze törenine merhum kaptanın babası Hüseyin Akdeniz ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Eynesil Kaymakamı İdris Koç, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaptan olarak görev yaptığı İspanya açıklarındaki gemide 26 Ağustos Perşembe günü iş kazası sonucu hayatını kaybeden Akdeniz'in (41) naaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

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