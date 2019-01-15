Son Dakika Haberleri: İspanya'da Kadınlar Aşırı Sağcı Vox'a Karşı Meydanlara Döküldü

İspanya'da Kadınlar Aşırı Sağcı Vox'a Karşı Meydanlara Döküldü

1 saat önce

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptaline ilişkin girişimlerine karşı bir araya gelen kadın örgütleri 50'den fazla şehirde gösteri düzenledi.

İspanya'da Kadınlar Aşırı Sağcı Vox'a Karşı Meydanlara Döküldü, System.String[]
İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptaline ilişkin girişimlerine karşı bir araya gelen kadın örgütleri 50'den fazla şehirde gösteri düzenledi.

"Eşitlikte bir adım bile geriye gidilemez. Müzakere etmiyoruz" temasıyla düzenlenen gösterilere, 45'ten fazla kadın örgütü, işçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partiler destek verdi.

Vox Partisinin ilk defa milletvekili çıkardığı Endülüs özerk yönetimi parlamentosunun bulunduğu Sevilla, gösterilerde öne çıkan kent oldu. Endülüs Başkanlığı için güvenoyu görüşmelerinin başladığı parlamentonun önünde toplanan kalabalık, "Eşitlikte bir adım bile geri atılamaz, Faşistler parlamentomuzdan dışarı, abartmıyoruz, bizi öldürüyorlar" şeklinde sloganlar attı.

Vox'un Endülüs parlamentosundaki sözcüsü Francisco Serrano ise göstericiler için terör örgütü ETA'nın gençlik kolu olan "kale borroka" benzetmesini yaptı. Serrano, "Parlamentonun kapısında bir kale borroka'ya izin verilemez." derken, göstericilerin saldırısına uğramamak için erken saatlerde parlamentoya gelmek zorunda kaldıklarını savundu.

Vox'un kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptaline ilişkin girişimleri, İspanya'nın diğer kentlerinde de protesto edildi. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, kadın haklarında geri adım atılmaması için mücadelelerine devam edecekleri mesajını verdi.

Endülüs'te kasımda yapılan yerel seçimler sonrasında sosyalistlerin 36 yıllık egemenliği son bulmuştu. Seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Vatandaşlar Partisi (C's) hükümeti kurmak için anlaşmaya varırken, mecliste çoğunluğu sağlayabilmeleri için gerekli olan Vox'un desteğini de almışlardı.

Vox'un PP ve C's koalisyonuna destek vermek için masaya koyduğu şartlardan biri, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptali olmuştu. Görüşmeler sonrasında bu ve 52 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gibi diğer taleplerini geri çeken Vox, sağ hükümete dışarıdan destek vererek, mücadelesini parlamento içinde yürüteceğini açıklamıştı.

Endülüs seçimlerinde Vox, 12 milletvekili çıkarmış ve bu, İspanya'da diktatör Francisco Franco dönemi sonrasında ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi partinin ülkedeki bir parlamentoya temsilci göndermesi bakımından dikkati çekmişti. İspanya'daki anketler aşırı sağın yükselişe geçtiğini ve Vox'un ilk genel seçimlerde İspanyol meclisine de milletvekili göndereceğini gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Milletvekili, İspanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti

Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 00:25:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da Kadınlar Aşırı Sağcı Vox'a Karşı Meydanlara Döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]